In der vorletzten Oktoberwoche absolvierte Markus Marterbauer seine letzte Chemotherapie im Wiener AKH. Im Regierungsviertel ist ob der Herbstferien in der Woche danach gelockerter Vollzug angesagt. Der Finanzminister wurde nach seinem fordernden Spitalsaufenthalt aber dennoch auch in der Herbstferienwoche tage- und stundenweise in seinem Büro gesehen. Zum Wochenende meldete er sich via „Krone“-Interview zum Dienst zurück. Eine Nachricht, die vor allem im roten Sektor des Regierungsviertels die Hoffnung verfestigt, dass nach der glücklosen Ära Andreas Babler 2027 die Ära Markus Marterbauer eingeläutet werden kann. Ein SPÖ-Ländermann resümiert dieser Tage: „Damit hat nach der Nachricht im Juni von seiner schweren Krankheit niemand so rasch gerechnet.“ Sofern die Ärzte endgültig grünes Licht geben, wird der Finanzminister Mitte Jänner auch die Agenden des Vizekanzlers übernehmen. Ob er beim SPÖ-Parteitag im kommenden Frühjahr Andreas Babler auch als Parteichef ablösen wird, lässt Marterbauer weiter offen.

Marterbauer würde damit eine Dreifachbelastung übernehmen, die auch für rundum gesunde und jüngere Spitzenpolitiker schwer zu stemmen ist. Zuletzt gab es in der ÖVP gleich drei Beispiele, daran auf Sicht auch final zu scheitern. Wilhelm Molterer, Josef Pröll und Michael Spindelegger waren binnen knapp zehn Jahren gleichzeitig Vizekanzler, Finanzminister und Parteichef. Ihre überschaubaren Amtszeiten zwischen 2007 und 2014 endeten alle mit dem Abschied aus der Spitzenpolitik. Im Fall von Pröll aus gesundheitlichen Gründen. Molterer und Spindelegger hatten in den Augen ihrer Parteifreunde politisch nicht ausreichend reüssiert.

In der ÖVP wird der bevorstehende Aufstieg des Finanzministers zum spielentscheidenden SPÖ-Gegenüber freilich nicht deshalb mit sehr gemischten Gefühlen gesehen. Babler pflegt bis heute öffentlich das Image des kämpferischen roten Volksvizekanzlers. Seine Koalitionspartner erlebten ihn aber im Regierungsalltag „als wenig spürbar. Weder als Chef der SPÖ-Regierungsfraktion noch in seiner Rolle als Minister“, so ein Vis-à-vis am Ministerratstisch: „Wenn er ins Spiel kam, dann agierte er nach innen meist sehr pragmatisch.“

Die Fäden im SPÖ-Regierungsalltag ziehen bislang zuvorderst Bablers Kabinettschefin Sandra Breiteneder und Staatssekretärin Michaela Schmidt. Von Breiteneder wird SPÖ-intern kolportiert, dass sie politisch eine Standleitung zu ihrem Ex-Chef ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian unterhält. Schmidt kommt ebenfalls aus der Welt der Arbeitnehmervertretung. Sie war bis zu ihrem Einzug in die Regierung Chefökonomin der Salzburger Arbeiterkammer. Regierungsinsider gehen davon aus, dass Schmidt ab Jänner zu ihrem früheren AK-Kollegen ins Finanzministerium übersiedelt, um ihn zu entlasten.