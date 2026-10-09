Politik Backstage Podcast: Regierung in Babler-Geiselhaft

Markus Marterbauer hat die Zeiler-Flanke geschlossen. Für den Fall, dass er etwa den Drittjob als Parteichef nicht übernehmen kann oder will, droht der SPÖ und damit der Regierung neues Ungemach.©APA-Images/REUTERS/Leonhard Foeger
In dieser Podcastfolge analysiert trend-Kolumnist Josef Votzi, warum sich die SPÖ-Granden auf den Deal einließen, ihren glücklosen Parteichef nur in langen Monatsraten loszuwerden.
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Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:
Wie der Babler-Pallawatsch nun auch die Regierung außer Tritt bringen könnte. Und wann Türkis und Pink die Notbremse ziehen würden.