Es ist rund eine Stunde vor Mitternacht, als -Christian Stocker, begleitet von zwei Cobra-Beamten, schnellen Schrittes den Flughafen Wien-Schwechat Richtung Abflugzone durchquert. Der immer korrekt in Anzug und Krawatte gekleidete Kanzler erscheint auf den ersten Blick im Urlaubsmodus. Er trägt eine weiße Baumwollhose und ein blaues, kurz geschnittenes Sportsakko. Zielstrebig steuert er den durch eine Absperrung separierten Boarding-Sektor für AUA-Businesskunden am Gate 36 an.

Erst ein diskreter Hinweis einer Mitarbeiterin lässt ihn anhalten und eine kurze Begrüßungsrunde bei jenen Mitreisenden drehen, die im Gefolge des Kanzlers im Sektor für Economy-Kunden aufs Boarding warten. Eine rund fünfzigköpfige Wirtschaftsdelegation macht sich samt Begleittross nach Shanghai zu einem China-Trip auf, angeführt vom Regierungschef.

Damit hat es sich auch schon für den Rest des elfstündigen Fluges mit persönlichem Kontakt oder gar Small Talk. Christian Stocker entpuppt sich auch auf Reisen nicht als jemand, der über das Notwendige hinaus Kontakt sucht.

Es ist abseits von regelmäßigen Trips zu EU-Gipfeln in Brüssel seine zwölfte Auslandsreise in offizieller Mission. Ähnlich gewichtig und groß war zuletzt im Frühjahr eine von Stocker angeführte Wirtschaftsmission nach Indien besetzt, das China erst vor drei Jahren als bevölkerungsreichstes Land abgelöst hat.

Wie tut sich der Kanzler auf Reisen? Womit vermag er abseits der innenpolitischen Arena zu punkten? Wie gut macht sich der aktuelle Regierungschef als Türöffner für die Wirtschaft? Was glaubt Stocker vom „Langen Marsch“ zu lernen, zu dem Chinas Führung die Bevölkerung bei großen Reformprojekten unter Berufung auf Maos Erbe immer wieder aufruft?

Und – weil einen halben Tag später auch Wolfgang Hattmannsdorfer in Shanghai landet: Wie tun sich der Regierungschef und der Wirtschaftsminister in gemeinsamer Mission, zumal Hattmannsdorfer nicht nur im Regierungsviertel ein Drang nach Höherem nachgesagt wird?

Es ist Tag zwei nach Ankunft in Shanghai. Stocker hat bereits einen Höflichkeitsbesuch beim Bürgermeister der Stadt hinter sich, die aktuell rund 25 Millionen Einwohner zählt. Im Terminkalender steht auch die Teilnahme an der Eröffnungszeremonie der größten Import-Export-Messe Chinas. Im Stocker-Team bestanden anfangs Zweifel, ob es Sinn mache, daran teilzunehmen, da dem Kanzler dort keine auch nur klitzekleine Rolle außer der des Zuschauers unter vielen zukommen kann. Den österreichischen Reiseplanern war freilich im Vorfeld diplomatisch, aber unmissverständlich zu verstehen gegeben worden: Wenn Stocker keine Zeit finde, sich bei der jährlichen größten Prestigekundgebung der chinesischen Wirtschaft zu zeigen, könnte sich auch die vorgesehene Lücke im Terminkalender von Staatschef Xi Jinping schließen, den österreichischen Regierungschef zu empfangen.