Politik Backstage Podcast: Titanic-Feelings am Koalitions-Dampfer

Klubchef Philip Kucher und Frauensprecherin und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner haben angesichts des Babler-Bebens wenig zu lachen.©APA/ROLAND SCHLAGER
Warum die SPÖ-Spitzen nach dem Babler-Beben auf Klausur gingen, die Causa aber links liegen ließen, erzählt trend-Kolumnist Josef Votzi in seiner neuen Podcastfolge.
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Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:
Wer in der ÖVP bereits mit Neuwahlen als Rettungsanker spekulierte, die Planspiele aber vorläufig auf Eis legt. Wie sich Andreas Babler noch vor Wochen in den SPÖ-Spitzengremien vergeblich zu retten suchte.