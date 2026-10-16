Abo

Politik Backstage Podcast: Titanic-Feelings am Koalitions-Dampfer

Subressort
Podcast
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Artikelbild
 © APA/ROLAND SCHLAGER

Klubchef Philip Kucher und Frauensprecherin und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner haben angesichts des Babler-Bebens wenig zu lachen.

©APA/ROLAND SCHLAGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Podcast

Warum die SPÖ-Spitzen nach dem Babler-Beben auf Klausur gingen, die Causa aber links liegen ließen, erzählt trend-Kolumnist Josef Votzi in seiner neuen Podcastfolge.

von

Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wer in der ÖVP bereits mit Neuwahlen als Rettungsanker spekulierte, die Planspiele aber vorläufig auf Eis legt. Wie sich Andreas Babler noch vor Wochen in den SPÖ-Spitzengremien vergeblich zu retten suchte. 

Politik Backstage
Logo
trend. Newsletter

Die wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages

Jetzt anmelden!