Politik Backstage Podcast: Titanic-Feelings am Koalitions-Dampfer

Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wer in der ÖVP bereits mit Neuwahlen als Rettungsanker spekulierte, die Planspiele aber vorläufig auf Eis legt. Wie sich Andreas Babler noch vor Wochen in den SPÖ-Spitzengremien vergeblich zu retten suchte.