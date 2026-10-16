Politik Backstage: Titanic-Feelings am Koalitions-Dampfer

Es war wie vieles in diesen Tagen im Regierungsviertel so nicht von langer Hand geplant, sondern dem Zufall geschuldet.

Genau eine Woche nachdem Andreas Babler von seiner eigenen Partei auf Raten gestürzt wurde, gingen beide größeren Regierungsparteien in Klausur. Im Fall der SPÖ stand diese schon seit Jänner auf dem Kalender, als mit Schloss Seggau in der Südsteiermark das Tagungshotel gebucht wurde. Es gehört bei SPÖ und ÖVP zum alljährlichen Ritual, dass im Herbst die Parteispitzen mit ihren Parlamentsabgeordneten zu einer mehrtägigen Klausurtagung zusammenkommen.

Das Wort Klausur wurde bis vor kurzem nicht wörtlich genommen. Journalisten und damit ein breites Medienecho waren zumindest für einen Tag willkommen. Diesmal blieben Schwarz-Türkis und Rot lieber gänzlich unter sich. Weder ÖVP-Obmann Christian Stocker noch die beiden SPÖ-Interims-Parteispitzen Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher kamen so in die Verlegenheit, einmal mehr offene Fragen wie diese beantworten zu müssen: Wann und wie will die SPÖ aus der Dauerkrise wegen der in mehrmonatiger Zeitlupe angelegten Babler-Demontage kommen? Wie will der ÖVP-Kanzler verhindern, dass der Krisen-Virus die ganze Regierungsarbeit nachhaltig infiziert?

Sowohl die schwarz-türkisen als auch die roten Parteispitzen hätten trotz gut 48 Stunden intensiven Zusammenseins nichts Neues zu berichten gehabt. Denn die laut Ex-SPÖ-Geschäftsführer Andreas Rudas „schwerste Krise in der Geschichte der SPÖ seit 1945” spielte auf offener Bühne weder da noch dort eine große Rolle.