Denn Babler eröffnete die interne Sitzung mit einer Situationsanalyse „wie von einem anderen Stern und bar jeder Selbstkritik“, so ein Teilnehmer. Er habe es nicht nur geschafft, die SPÖ wieder in eine Regierung zu führen. Er erlebe reihum aus der Bevölkerung sehr viel Zuspruch für seine Politik und den Ansporn, weiterzumachen. Als ihm im Laufe der Debatte dann Hans Peter Doskozil im Namen der SPÖ-Landeschefs eröffnete, dass sie seinen Rückzug wünschten, ließ er sie ziemlich unverblümt wissen: „Ihr könnt mich gar nicht absetzen.“ Eine vorzeitige Ablöse des Parteichefs sei nur über ein Mitgliedervotum möglich. Er wolle daher bis zum nächsten Parteitag bleiben.

Die Länderchefs, die kurz vor der Sitzung mit Babler unter sich im Wiener Rathaus zusammengekommen waren, fühlten sich vor den Kopf gestoßen. Sie waren – mit einer Ausnahme – übereingekommen, Babler den umgehenden Rückzug nahezulegen. Nur Oberösterreichs Parteichef Martin Winkler wollte dem Parteivorsitzenden noch eine Chance geben. Wohl auch um neuen innerparteilichen Wirbel vor seiner Premiere als Spitzenkandidat bei oberösterreichischen Landtagswahlen 2027 zu vermeiden.

Genau mit dieser Androhung von Wirbel fühlte sich die Runde durch Babler erpresst, so mehrere Sitzungsteilnehmer übereinstimmend. Je länger und heftiger die Debatte wogte, desto offener spielte Babler diese Karte. Als SPÖ-Chef sei er vor dem nächsten Parteitag nur mit einem Mitgliedervotum abwählbar. Damit wäre nicht nur eine wochenlange öffentliche Schlammschlacht garantiert gewesen. Das hätte auch Gerhard Zeiler zusätzlich ermuntert, Babler via Mitgliedervotum aus dem Feld zu schlagen.

Zeiler war aber bei den SPÖ-Granden da schon längst zum jüngsten roten Störenfried mutiert. Auch bei jenen, die Wochen zuvor gegenüber seiner Kandidatur in Vieraugengesprächen noch freundliche Nasenlöcher gezeigt hatten wie die Parteichefs von Kärnten, Niederösterreich und der Steiermark.

Allen voran den SPÖ-Gewerkschaftern gingen seine ersten Ansagen massiv gegen den Strich: Zeilers Absage an Vermögenssteuern, seine Sympathien für die Sonntagsöffnung von Geschäften und sein Plädoyer für eine Erhöhung des Pensionsalters.

Ein Bundesländer-Spitzenmann glaubt zwar, dass der international profilierte Medienmanager in den Gremien der SPÖBundesländer nach wie vor als neuer Parteichef durchsetzbar wäre. Angesichts des massiven Gegenwinds auch in der Wiener SPÖ zogen aber die Zeiler-Fans Daniel Fellner, Sven Hergovich und Max Lercher umgehend den Kopf ein. „Die haben den Gerhard, nachdem er gegen Babler für sie in die Offensive gegangen ist, öffentlich im Stich gelassen und keinen Ton von sich gegeben“, grollt ein Zeiler-Mann.