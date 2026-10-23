Politik Backstage: „Wut-Industrieller“ am Politik-Trip

Mit zunehmend gespannter Aufmerksamkeit werden in jedem Fall aber die medialen Auftritte und Aktivitäten Zöchlings vor allem in der ÖVP und bei den Neos beobachtet. „Die ÖVP sieht sich in der Dreierkoalition nur noch in der Lage, sehr dosiert agieren zu können“, sagt ein ehemaliger ÖVP-Spitzenpolitiker. „Es gibt daher einen Bedarf nach Leuten, die aussprechen, was viele auch bei uns denken, aber nicht sagen wollen oder können. Sie geben ihm daher umso lauter gerne Applaus.“

Nicht nur in der Umgebung des Wiener Regierungsviertels sind immer mehr Akteure zuvorderst bei Schwarz-Türkis und Pink zudem überzeugt: Bei den nächsten Wahlen werden sie mit einer neuen Liste Konkurrenz erhalten, initiiert und wohl auch angeführt von Stephan Zöchling.

„Auch wenn das nur eine Neuauflage einer Liste wie der von Frank Stronach wird, könnte das die Karten bei der nächsten Wahl neu aufmischen“, so ein pinker Stratege. Ein langjähriger ÖVP-Insider zweifelt am Durchhaltevermögen des Polit-Newcomers und rechnet mit einer Implosion der Listenpläne schon vor der nächsten Wahl.

Wie auch immer, Fakt ist: Bis vor zwei Jahren hatte der CEO und Mitbesitzer des Auspuff- und Abgasfilter-Erzeugers Remus mit Politik noch nichts am Hut. Der Theresianum-Absolvent und gelernte Betriebswirt machte als ehemalige rechte Hand des heimischen Paradeunternehmers Hans Peter Haselsteiner mit dessen Unterstützung erste unternehmerische Schritte.

Geld und Erfahrung sammelte Zöchling zudem an der Seite des früheren Magna-Managers Siegfried Wolf, für den er einst auch in Russland tätig war. Die Initialzündung für sein politisches Engagement „gab eine Runde von Unternehmerfreunden an meinem Küchentisch“, erzählt Zöchling bis heute gerne im kleinen Kreis. In den Märztagen 2024 waren das ultimative Ende der türkis-grünen Koalition und der Aufstieg der FPÖ unter Herbert Kickl nur neuen Nummer eins bereits absehbar, für die überwiegend konservativ-liberale Runde eine Horrorvorstellung. Es müsse daher dringend ein politisch breites zivilgesellschaftliches Bündnis auf die Beine gestellt werden, um gegen Populismus und Extremismus zu mobilisieren und eine „Politik der Vernunft“ einzufordern.

Zöchling klopfte umgehend erfolgreich bei Vertretern diverser Lager an. Von Ex-Siemens-Managerin und Ex-SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Brigitte Ederer über die damalige Wüstenrot-Chefin und Ex-FPÖ-Vizekanzlerin Susanne Riess-Hahn und die Hotelière Elisabeth Gürtler bis zum Immobilien-entwickler Daniel Jelitzka. Als Initiative „Zusammenstärker“ machte die Gruppe mit Inseraten und einer Unterschriftenaktion mobil, zeigte intern aber schon während des Wahlkampfs große Risse. Zum einen, weil einige Mitglieder bei Zöchling Alleingänge orteten. Zum anderen, weil sich dieser immer öfter beklagte, dass er „jeden Zettel zur Abstimmung im Kreis schicken“ müsse.

Dazu kam, dass es zwar reichlich Spendenzusagen gab, um die Kosten von 1,2 Millionen Euro zu decken. Tatsächlich trudelte mit 125.000 Euro nur ein Zehntel davon auf Zöchlings Konto ein.

Der Initiator von „Zusammenstärker“ hatte dennoch Blut geleckt und wendet seit gut einem Jahr monatlich 50.000 Euro auf, um mit Videos und einem wöchentlichen Podcast weiter präsent zu bleiben.