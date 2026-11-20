Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Welche Spuren Bundeskanzler Christian Stocker bei seiner Auslandsreise in China hinterließ. Wie sich der Regierungschef und sein ehrgeiziger Wirtschaftsminister im Paarlauf tun.