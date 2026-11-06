Politik Backstage Podcast: Letzter roter Hoffnungsträger

Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Der Aufstieg von Markus Marterbauer zum Spielmacher in der SPÖ ist so gut wie fix. Wie er die Dreifachbelastung als Vizekanzler, Finanzminister und Parteichef stemmen könnte. Warum seine Koalitionspartner das mit gemischten Gefühlen sehen.