Politik Backstage Podcast: Letzter roter Hoffnungsträger

Die Beliebtheit, die er als Finanzminister gewonnen hat, soll nun von Markus Marterbauer (im Bild mit Noch-Vizekanzler Andreas Babler, links) auf die gesamte Sozialdemokratie abfärben.©APA-Images, Helmut Graf, Heute
In der neuen Podcastfolge von Politik Backstage analysiert trend-Kolumnist Josef Votzi, wie der Koalitionspartner den Aufstieg von Markus Marterbauer zum Spielmacher in der SPÖ sieht.
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Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:
Der Aufstieg von Markus Marterbauer zum Spielmacher in der SPÖ ist so gut wie fix. Wie er die Dreifachbelastung als Vizekanzler, Finanzminister und Parteichef stemmen könnte. Warum seine Koalitionspartner das mit gemischten Gefühlen sehen.