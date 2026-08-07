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Padeltennis: Lukrativer Trendsport
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Padeltennis: Lukrativer Trendsport

Die Trendsportart Padeltennis wächst auch hierzulande rasant. Einige Anbieter wie Padelzone, Padeldome oder Smash schwimmen auf der Erfolgswelle mit und erzielen damit auch schöne Gewinne.
Leier Gruppe übernimmt Holcim-Betonwerk in Polen
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Leier Gruppe übernimmt Holcim-Betonwerk in Polen

Die Leier Gruppe übernimmt das Betonfertigteilwerk von Holcim Polska in Sochaczew und baut ihr Produktionsnetzwerk in Polen auf acht Standorte aus.
Nur alkoholfreie Biere boomen
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Die Absätze von Europas Bierriesen Heineken schrumpfen in Amerika und stagnieren in Europa. Laut neuen Daten von YouGov ist in Öst...
Pierer-Restrukturierung: Geld vorzeitig zurückbezahlt
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Die Pierer Industrie AG hat alle aushaftenden Anleihen und Schuldscheindarlehen aus ihrem durchlaufenen Restrukturierungsverfahren...
Wiener-Stadtwerke-Chef: „Permanent neue Rekorde"
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Wiener-Stadtwerke-Chef Peter Weinelt über den Stromverbrauch an Hitzetagen, Investitionen zur Kälteversorgung der Stadt und das Ri...
Marie Boltenstern
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Wie Marie Boltenstern Schmuck neu denkt

Die Ohrringe der Wienerin Marie Boltenstern werden von Frauen in Politik, Wirtschaft und Unterhaltung getragen. Wie es die Archite...
Bawag Gebäude
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Jetzt ist es fix: Bawag übernimmt PTBS

Die Mehrheit der Aktionäre der irischen Bank PTSB stimmte in einer außerordentlichen Hauptversammlung für die Übernahme durch die ...
Gebäude RBI
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Die Bank gewinnt immer

Nun auch die Raiffeisen Bank International (RBI): Während die allgemeinen Wirtschaftsprognosen verhalten bleiben, glänzen die Bank...
KI-Expertin: „Wachstum erfolgt nicht durch Abbau“
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Die deutsche KI-Expertin Kenza Ait Si Abbou erwartet, dass sich der Arbeitsmarkt für junge Talente wieder öffnen werde, und erklär...
Chefwechsel bei Bellaflora
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Chefwechsel bei Bellaflora

Susanne Eidenberger ist als alleinige Chefin bei Bellaflora Geschichte. Mittlerweile gibt es wieder eine Doppelspitze mit einem In...
Batteriekonzern Varta meldet Insolvenz an
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Batteriekonzern Varta meldet Insolvenz an

Der deutsche Batterienhersteller Varta steht vor der Zerschlagung. Michael Tojner hat Interesse an dem Geschäft mit Mikrobatterien...
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