Politik Backstage: Rote Ämter-Trennung als Last Exit

Seit Gerhard Zeiler, Medien-Manager und Ex-Sekretär mehrerer SPÖ-Minister, am vergangenen Wochenende seine Bewerbung um den Job des SPÖ-Chefs und Vizekanzlers öffentlich angemeldet hat, ist in der SPÖ zwar Feuer am Dach. In den ersten Tagen setzte Babler noch auf Runterspielen und Aussitzen. Für die Bewerbung um den SPÖ-Chef gäbe es klare Spielregeln: Unterschriften sammeln, ein Mitgliedervotum einleiten und eine Mehrheit von sich überzeugen.

Seinen bislang gängigen Weg, Kritiker auszusitzen, schnitt ihm freilich der neue Kärntner SPÖ-Chef Daniel Fellner ab. In Absprache mit anderen SPÖ-Bundesländer-Spitzen initiierte er ein baldiges Gipfelgespräch der neun SPÖ-

Landeschefs. Fellner hat im kommenden Jahr Wahlen zu schlagen und fürchtet bei seiner Wahl-Premiere ob des Gegenwinds aus dem Bund ein Desaster. „Jemand mit Führungsqualitäten hätte sofort nach dem ersten Zeiler-Interview das Heft in die Hand genommen und zu einer Krisensitzung geladen”, sagt ein SPÖ-Präsidiumsmitglied.

Dass Babler erst Tage nach der Länderinitiative für ein Krisentreffen nun von sich aus zu diesem lädt, kommentiert ein Spitzengenosse sarkastisch so: „Das ist, wie wenn du dir am Weg zum Schafott noch selber den Strick um Hals hängst, um zu zeigen, dass du noch handlungsfähig bist.”