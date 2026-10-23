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Politik Backstage Podcast: „Wut-Industrieller“ am Politik-Trip

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Stephan Zöchling
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Der Hausverstand, früher bei Billa zu Hause, geht auf eine Reise mit dem Industriellen -Stephan Zöchling. Für allfällige politische Pläne will Zöchling bis zum Jahresende Finanzierungszusagen haben.

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Warum Remus-Chef Stephan Zöchling als streitbarer Unternehmer im TV und online bald allgegenwärtig ist, erzählt trend-Kolumnist Josef Votzi in seiner neuen Podcastfolge.

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Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wie ernst die Planspiele von Stephan Zöchling mit einer neuen Wahlliste sind. Und welche Rolle Sebastian Kurz dabei spielt.

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