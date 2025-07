Politik Backstage: Türkise Panikattacken, pinkes Bauchgrimmen

Mehrere Neos-Insider glauben übereinstimmend, dass vor allem unter den Neos-Mitgliedern eine größere Gruppe das Unbehagen über das pinke Ja zur Messenger-Überwachung teile. Eine Abstimmung bei einer Mitgliederversammlung wäre nur knapp dafür oder gar dagegen ausgegangen, glaubt nicht nur Scherak. Der Neos-Mitgründer spielte gedanklich eine Zeitlang damit, die Probe aufs Exempel zu machen. Die für Juni geplante Mitgliederversammlung wurde im Windschatten der Staatstrauer nach dem Grazer Schulmassaker gleich auf Herbst verschoben.

Eine nachträgliche Abstimmung würde auch in den Augen der Kritiker keinen Sinn machen. Zumal Scherak und Krisper und zuletzt auch Veit Dengler mit ihrer Kritik an der Klublinie im Kreis der Mandatare bislang weitgehend allein bleiben. Ein Neos-Insider resümiert: „Wir sind zwar ein Haufen von lauter Individualisten. Aber es gibt bei allen null Interesse, das Projekt Dreier-Koalition zu gefährden oder die Regierung gar in die Luft zu sprengen.“

Douglas Hoyos, Neos-Generalsekretär, schickte dieser Tage vorsorglich einen Brief an Neos-Mitglieder und Sympathisanten aus, um die da und dort aufkommende Missstimmung zu dämpfen. „Seit dem Start der Regierung mit Neos-Beteiligung treiben wir mutig Reformen voran“, proklamiert der Vertraute von Parteichefin Beate Meinl-Reisinger. Der Parteimanager und Abgeordnete zählt in der Folge Dutzende Beispiele auf. Zwei Gesetzeswerke, die jüngst in der offiziellen Regierungsbilanz von Kanzler Stocker eine zentrale Rolle spielen, lässt er kommentarlos unter den Tisch fallen: Die Einführung der Messenger-Überwachung und das etwas verschärfte Waffenrecht. Beides Regierungsmaßnahmen, bei denen in Neos-Kreisen die Meinungen bislang diametral auseinander gehen.