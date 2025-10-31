Politik Backstage: Kranker Kanzler, kränkelnde Koalition

Stocker hat sich daher entschieden, die internationale Bühne zur Profilierung zu nutzen. Dort ist derart ausreichend Platz und Spielraum für Auftritte, sodass er sich auch mit der nimmermüden Außenministerin und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger nicht in die Quere kommt.

Ungewohnt viele Flugreisen, das bisweilen endlose Aussitzen von EU-Räten bis in die Morgenstunden und energieraubende internationale Konferenzen zehren freilich mehr an der körperlichen Substanz als Betriebsbesuche und Bundesländervisiten zur Funktionärsaufmunterung zwischen Neusiedler See und Bodensee. Allein im August standen so Auslandsreisen nach Montenegro, Serbien, Zypern und in die Schweiz an. Von dort ging es direkt zum Politiker-Summit im Tiroler Denkerdorf Alpbach. „Stocker war schon im Sommer in Alpbach anzusehen, wie sehr ihm die Reisetätigkeit zusetzt“, sagt ein teilnehmender Beobachter.

Dazwischen gingen sich gerade drei Nächte Grado und ein paar Tage im eigenen Garten in Wiener Neustadt aus. Der viertägige New-York-Trip gab Stocker gesundheitlich dann den Rest. Diese Woche legte sich der Kanzler wegen seiner chronischen Rückenprobleme unters Messer. In der Rehabilitationsphase will er von zu Hause aus mit Laptop und Handy wieder langsam ins Regierungsgeschäft einsteigen.

„Wir hoffen alle, dass er sich danach so regeneriert wie der Bundespräsident“, sagt ein ÖVP-Mächtiger. Auch Alexander Van der Bellen musste sich im Herbst des Vorjahrs wegen Darmbeschwerden einer Operation im Rückenbereich unterziehen und rückte nach einer Auszeit von drei Wochen wieder in die Präsidentschaftskanzlei ein.

Van der Bellen trat schon Monate davor etwas kürzer, seine Mitarbeiter räumten den Terminkalender radikal aus. „Der Kalender des Bundespräsidenten war auch davor nicht mit dem des Kanzlers zu vergleichen“, sagt ein Kenner des Regierungsgeschäfts, „nach der Rückkehr des Kanzlers in der zweiten Novemberhälfte wird sich zeigen, wie belastbar Christian Stocker wirklich weiterhin sein wird.“