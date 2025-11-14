Politik Backstage: Mahrers Harakiri mit Anlauf

Im Präsidium der Wirtschaftskammer winkten im Oktober alle Fraktionen ohne mit der Wimper zu zucken ein Gehaltsplus für die 5.800 Mitarbeiter durch, das mit 4,2 Prozent in Zeiten wie diesen mehr als üppig ausfiel.

Seit „Die Presse” Anfang November den Sündenfall öffentlich machte, legte Harald Mahrer täglich neue Pirouetten zur Schadensbegrenzung hin. Statt reflexartigem Flankenschutz brandeten jedoch auch aus den eigenen Reihen immer mehr offene und nur spärlich verklausulierte Rücktrittsaufforderungen auf.

Bei seiner Visite in der Steiermark wusste sich Harald Mahrer nach stürmischen Tagen endlich wieder auf freundschaftlichem Boden. „Ich habe den Harald auch schon anders erlebt. Aber bei uns hat er an diesem Abend einen exzellenten Auftritt hingelegt”, resümiert ein Teilnehmer.

Der Steirer Josef Herk, der Burgenländer Andreas Wirth und allen voran der Wiener Walter Ruck zählten zum harten Kern der Länderkammer-Chefs, auf den sich Harald Mahrer auch angesichts des zuletzt intern und medial besonders scharfen Gegenwinds verlassen konnte.

Dementsprechend war auch die Stimmung bei der Funktionärsversammlung in Graz. Mahrers Mea Culpa stieß auf offene Ohren: Ja, der Versuch, die Verschiebung der Gehaltserhöhung auf Juli als Halbierung der 4,2 Prozent darzustellen, war ein Fehler. Der bisherige Gehaltsautomatismus werde überarbeitet, die Leistungen und Strukturen von externen Experten durchleuchtet. Als Begleitmaßnahme für einen bereits eröffneten umfassenden Modernierungsschub.