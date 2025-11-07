Politik Backstage Podcast: Bablers letzte Bastion

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wie SPÖ-Chef Andreas Babler mit fallenden Umfragewerten zu kämpfen hat und um seine Wiederwahl als Parteichef Anfang März 2026 pokert.