Politik Backstage Podcast: Bablers letzte Bastion

 © picturedesk.com/APA/Hans Klaus Techt

SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler verliert allmählich die Unterstützung seiner Länderchefs.

Wie Andreas Babler den ÖGB als einzig verbliebene rote Machtbasis umgarnt, erzählt trend-Kolumnist Josef Votzi in dieser Podcastfolge.

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wie SPÖ-Chef Andreas Babler mit fallenden Umfragewerten zu kämpfen hat und um seine Wiederwahl als Parteichef Anfang März 2026 pokert.

