Politik Backstage Podcast: Kranker Kanzler, kränkelnde Koalition

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wo es zwischen Bund und Ländern derzeit am meisten knirscht und wie die Regierung Anfang Advent eine erste Reformkerze entzünden will.