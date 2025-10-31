Trend Logo
Politik Backstage Podcast: Kranker Kanzler, kränkelnde Koalition

Bundekanzler Stocker vor Rednerpult
Am Nationalfeiertag am Sonntag nahm Bundeskanzler Stocker seinen letzten großen Auftritt wahr. Am Mittwoch wurde er operiert.

©APA/MAX SLOVENCIK
Warum Christian Stocker vor seinem wochenlangen Ausfall im Kanzleramt Babler und Meinl-Reisinger zu einem Geheimgipfel lud, analysiert trend-Kolumnist Josef Votzi im neuen Podcast zu Politik Backstage.

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wo es zwischen Bund und Ländern derzeit am meisten knirscht und wie die Regierung Anfang Advent eine erste Reformkerze entzünden will.

