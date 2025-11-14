Politik Backstage Podcast: Mahrers Harakiri mit Anlauf

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Warum Mahrers missglückter PR-Move einen Tsunami an Kritik lostrat. Und wer nach Interimspräsidentin Martha Schultz Harald Mahrer auf Dauer beerben könnte.