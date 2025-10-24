Politik Backstage Podcast: Mondlandungsmoment gesucht

Jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik.

Diese Woche dreht sich alles um die Frage, warum eine große Kompetenzreform schon vom Start weg im Interessen-Schlamm feststeckt. Und wie die türkis-rot-pinken Spitzen den Karren nun wieder flott machen wollen.