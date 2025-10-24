Politik Backstage Podcast: Mondlandungsmoment gesucht

Was Mock, Vranitzky und Ederer (rechtes Bild) mit der EU-Beitrittseuphorie vor 30 Jahren gelang, muss die amtierende Koalition Babler, Stocker und Meinl-Reisinger erst hinkriegen.©photonews.at / picturedesk.com, picturedesk.com/Reuters/Leonhard Foeger
trend-Kolumnist Josef Votzi erklärt im neuen Podcasts zu Politik Backstage, wie ein beinahe letaler Budget-Krach in Salzburg zum Fanal fürs ganze Land wird.
Jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik.
Diese Woche dreht sich alles um die Frage, warum eine große Kompetenzreform schon vom Start weg im Interessen-Schlamm feststeckt. Und wie die türkis-rot-pinken Spitzen den Karren nun wieder flott machen wollen.