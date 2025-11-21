Trend Logo
Abo

Politik Backstage Podcast: „Die ÖVP ist kaputt und führungslos“

Subressort
Podcast
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Bundeskanzler Christian Stocker vor österreichischen Flagge und EU-Flagge.
 © APA-Images/APA/Helmut Fohringer

Kanzler Stocker. Viele in der Partei hätten sich ein Machtwort in der Wirtschaftskammer-Debatte gewünscht.

©APA-Images/APA/Helmut Fohringer
  1. home
  2. Aktuell
  3. Podcast

Wie nach dem Super-GAU in der Wirtschaftskammer auch Kanzler Christian Stocker in die Kritik kommt, analysiert Josef Votzi in der neuen Ausgabe von Politik Backstage.

von

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wer sich für wen im Mahrer-Nachfolgerennen starkmacht und warum Wolfgang Hattmannsdorfer in der Regierung nun mehr denn je gefordert ist.

Über die Autoren

Logo