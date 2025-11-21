Politik Backstage Podcast: „Die ÖVP ist kaputt und führungslos“

Kanzler Stocker. Viele in der Partei hätten sich ein Machtwort in der Wirtschaftskammer-Debatte gewünscht.©APA-Images/APA/Helmut Fohringer
Wie nach dem Super-GAU in der Wirtschaftskammer auch Kanzler Christian Stocker in die Kritik kommt, analysiert Josef Votzi in der neuen Ausgabe von Politik Backstage.
Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:
Wer sich für wen im Mahrer-Nachfolgerennen starkmacht und warum Wolfgang Hattmannsdorfer in der Regierung nun mehr denn je gefordert ist.