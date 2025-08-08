Politik Backstage: Szenen einer Machtprobe

Im innersten Kreis der Türkisen gilt allein diese Version über die bewegten Tage am Dreikönigswochenende, als Karl Nehammer nach Platzen des ersten Anlaufs für eine Dreikoalition hinschmiss: Sebastian Kurz hätte sofort wieder übernehmen können. „Er ist nach längerem Überlegen zur Entscheidung gekommen, dass die Zeit dafür noch nicht reif ist.“

Soll vice versa heißen, der innerste Kreis rund um Kurz ist überzeugt: Ein Comeback von Kurz & Co. sei nur noch eine Frage der Zeit.

Über die aktuelle ÖVP-Führung und deren Performance kommt aber, soweit für Dritte wahrnehmbar, im innersten Kreis der Türkisen kein böses Wort auf. Kritisch beäugt werden, wenig überraschend, Andreas Babler und einige SPÖ-Minister. Für nur mehr eine Frage der Zeit halten es Kurz-Vertraute, bis nachhaltig Widersprüche zwischen der Neos-Regierungstruppe und Neos-Mandataren sowie Parteifunktionären aufbrechen, die da und dort schon jetzt Verrat an der pinken Sache wittern. „Spätestens in zwei Jahren, wenn das nächste Budget ansteht, fliegt die Dreierkoalition in die Luft“, orakelt ein Türkiser. Unterschiedlich sind allein die Einschätzungen, ob Schwarz und Rot mit nur einer Stimme Mehrheitsüberhang im Parlament weitermachen oder in Neuwahlen abspringen.

Neos-Spitzenleute tun solche Szenarien querdurch als „wishful thinking“ ab. Wie unberechenbar das innere Gleichgewicht zwischen Regierungspragmatikern und Hütern der reinen pinken Lehre schon ist, war parteiintern beim Ringen um den staatlichen Zugriff aufs Trinkgeld bereits auszumachen.

Als sich kurz nach Regierungsantritt die Meldungen häuften, dass die Sozialversicherung bei Gastrobetrieben mit bis zu dreistelligen Nachforderungen von Kranken- und Pensionsversicherungsbeiträgen auf – längst unter den Mitarbeitern verteiltes – Trinkgeld vorstellig wurde, nahm öffentlich wie regierungsintern die Debatte um die leidige Trinkgeld-„Besteuerung“ Fahrt auf.

Weil das Aufrunden der Rechnung beim Zahlen im Wirtshaus, im Taxi oder beim Friseur immer öfter via Karte passiert, wird das via Registrierkasse auch für die Finanz sichtbar. Das weckte umgehend und massiv die Begehrlichkeiten der Sozialversicherung: Alles, was über den bislang angenommenen Pauschalbetrag pro Mitarbeiter an Trinkgeld hinausging, wurde nachträglich in Rechnung gestellt. Besonders gut mit Trinkgeldern bedachte Mitarbeiter und Unternehmen mussten davon zusätzlich etwas abgeben.