Politik Backstage Podcast (IX): Szenen einer Machtprobe

Jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik.

Diese Woche analysiert Josef Votzi in seinem Podcast, wie die Pinken mit der Debatte um die Trinkgeld-„Besteuerung“ umgingen, und ob ein Kurz-Comeback in Sicht ist.