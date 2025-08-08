Politik Backstage Podcast (IX): Szenen einer Machtprobe

Beim diesjährigen Empfang des Ex-Bundeskanzlers in Salzburg fanden sich mehr Wirtschaftsgrößen und „Seitenblicke“-Promis, aber weniger Politiker als sonst ein.©picturedesk.com/Franz Neumayr
Die neue Folge des Podcasts zu Politik Backstage: Türkise der ersten Stunde geben Schwarz-Rot-Pink maximal zwei Jahre, Sollbruchstelle Pink. Im Regierungsviertel wurde derweil ein Konflikt rund um die neue Trinkgeld-Regelung bei den Neos unter den Teppich gekehrt.
Jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik.
Diese Woche analysiert Josef Votzi in seinem Podcast, wie die Pinken mit der Debatte um die Trinkgeld-„Besteuerung“ umgingen, und ob ein Kurz-Comeback in Sicht ist.