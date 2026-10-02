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Politik Backstage Podcast: Rote Ämter-Trennung als Last Exit

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Andreas Babler (l) und Markus Marterbauer (r) beider Filmpremiere von Bruno – Der junge Kreisky

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Warum Andreas Babler das Vizekanzler-Amt an Markus Marterbauer abgeben könnte, um SPÖ-Chef zu bleiben, analysiert trend-Kolumnist Josef Votzi in der neuen Ausgabe des „Politik Backstage“-Podcasts.

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Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wie sich Rote in den Bundesländern und Gewerkschafter für den SPÖ-Krisengipfel am Sonntag rüsten. Und warum sich frühere Gegner jetzt gemeinsam hinter Gerhard Zeiler stellen.

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