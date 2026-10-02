Politik Backstage Podcast: Rote Ämter-Trennung als Last Exit

Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wie sich Rote in den Bundesländern und Gewerkschafter für den SPÖ-Krisengipfel am Sonntag rüsten. Und warum sich frühere Gegner jetzt gemeinsam hinter Gerhard Zeiler stellen.