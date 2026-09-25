Politik Backstage Podcast: Gasgeben für den blauen Machtwechsel

Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt Ihnen im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wie sich die ganze FPÖ für eine Regierungsübernahme rüstet. Und womit die Blauen in Sachen Wirtschaft vom Start weg punkten wollen.