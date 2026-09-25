Politik Backstage Podcast: Gasgeben für den blauen Machtwechsel

Um einen Draht zur Wirtschaft aufzubauen, besuchte FPÖ-Chef Herbert Kickl in den letzten Monaten heimische Unternehmer, etwa den oberösterreichischen Schaumrollen-Hersteller Karl Guschlbauer (r.). Bei den Visiten herrscht Fotoverbot.©APA-Images/APA/GEORG HOCHMUTH, APA-Images/Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger
Warum Herbert Kickl seit Monaten hinter den Kulissen eine Besuchstour bei Unternehmern und Managern absolviert, analysiert trend-Kolumnist Josef Votzi in der neuen Ausgabe des „Politik Backstage"-Podcasts.
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Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt Ihnen im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:
Wie sich die ganze FPÖ für eine Regierungsübernahme rüstet. Und womit die Blauen in Sachen Wirtschaft vom Start weg punkten wollen.