Politik Backstage: Marterbauers Kickl-Macher-Trauma

Vor allem in Sachen Gesundheitsreform will die Steuerungsgruppe vor der Sommerpause nun aber noch einmal zusammenkommen. Mit 50 Milliarden Euro wurde 2025 bereits bald ein Fünftel aller Staatsausgaben für die Gesundheitsversorgung aufgewendet. Mit knapp 30 Milliarden ging der Löwenanteil an die Spitäler, für die operativ und finanziell allein die jeweiligen Bundesländer verantwortlich sind.

Stocker & Co. wollen daher noch eine finale Verhandlungsposition der Länder abwarten, für die bei der kommenden Landeshauptleutekonferenz am kommenden Freitag, dem 19. Juni, in Tirol die nächsten Weichen gestellt werden sollen.

Die Ausgangslage vor der nächsten Landeshauptleutekonferenz ist paradox: Ausgerechnet die als Reformbremser verschrienen Länderfürsten machen nun für eine rasche Reform weitaus entschiedener als der Bund mobil. Das hat einen banalen Grund: Der im Finanzausgleich vereinbarte Länderanteil an den gesamtstaatlichen Steuereinnahmen reicht immer weniger dafür aus, um die in alleiniger Länderhoheit stehenden Spitäler zu finanzieren. Zumal die Länderbudgets auch durch den explodierenden Zuschussbedarf von immer mehr pleitegefährdeten Gemeinden unter Druck sind.

Der bis Ende Juni amtierende Landeshauptleute-Vorsitzende und Tiroler Landeschef Anton Mattle preschte so zuletzt mit dem Vorschlag vor, Spitäler und den niedergelassenen Bereich künftig in jedem Bundesland aus einer Hand zu finanzieren. Damit könnten sich mit Michael Ludwig nicht nur der mächtigste SPÖ-Länderchef, sondern auch einige ÖVP-Kollegen anfreunden. Einige wie Niederösterreichs Johanna Mikl-Leitner und Thomas Stelzer halten sich freilich noch bedeckt.

Tirols Anton Mattle hat in den letzten Monaten aber den Ehrgeiz entwickelt, mit Ende Juni das Zepter in der Landeshauptleutekonferenz mit einem herzeigbaren Erfolg an Vorarlbergs Markus Wallner zu übergeben. Mattle ließ so auch – erstmals auf Länderinitiative – das Wifo mit einer eigenen Reformstudie beauftragen, um auch öffentlich Druck zu machen.

Mit seinem Vorschlag, das widersinnige Neben- und Gegeneinander bei der Finanzierung von niedergelassenen Ärzten und Spitälern zumindest auf Länderebene aufzulösen, hat Mattle den Versuch unternommen, die Länder endgültig aus dem Reformbremsereck zu manövrieren. Ob das am Ende gelingt, ist noch offen.

Die neun Landesgewaltigen bleiben aber mehrfach unter Erfolgsdruck. Für die Woche nach der Landeshauptleutekonferenz haben Stocker, Babler und Meinl-Reisinger bereits den nächsten Termin der Steuerungsgruppe angesetzt, um die Chancen auf eine gemeinsame Gesundheitsreform zwischen Bund und Ländern neuerlich auszuloten.

Die Aussichten auf einen Durchbruch waren in Sachen Reformpartnerschaft aber generell bereits in den letzten Monaten im Sinken.

Rund um das Feilschen um das Doppelbudget 2027/28 wurde im Regierungsviertel auch immer deutlicher: Ausgerechnet jener Minister, der – zumindest mittel- und langfristig – von Reformen auch budgetär profitieren sollte, steht aus politischen Gründen auf der Bremse.