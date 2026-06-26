Politik Backstage: Blaue Mobilmachung

Auslöser war damals eine Art Sideletter zum Koalitionsabkommen 1963 zwischen ÖVP und SPÖ: Jeder leitende Posten in Rundfunk und Fernsehen sollte künftig doppelt besetzt werden – mit einem schwarzen Leiter und einem roten Stellvertreter oder umgekehrt. Damit sollte der Proporz, der für die ORF-Spitze paktiert war, auch auf den unteren Ebenen durchgezogen werden.

Der damalige ORF-Vorstand bestand aus Generaldirektor, Hörfunkdirektor, technischem Direktor und Fernsehdirektor. Nach dem Proporzsystem gehörten davon je zwei Männer der ÖVP und zwei der SPÖ an. Der Hörfunk war an der Spitze schwarz und das Fernsehen rot geführt.

Dass die schwarze Kanzlerpartei dem Juniorpartner in der Großen Koalition die TV-Agenden überlassen hatte, entsprang nicht politischer Großzügigkeit, sondern einer Fehleinschätzung. Die ÖVP hielt das Radio noch in den späten 1950er-Jahren für weitaus wichtiger. „In des Kastl schaut eh kana eini“, proklamierte der damalige ÖVP-Chef und Kanzler Julius Raab über das gerade aufkommende TV, das er eher abfällig als „Büdlradio“ (Bildradio) apostrophierte.

Das Geheimabkommen, mit dem der Proporz auf allen Führungsebenen eins zu eins durchgezogen werden sollte, blieb nicht lange geheim und wurde dem damaligen „Kurier“-Chef Hugo Portisch zugespielt. Der „Kurier“ initiierte mit dem Rundfunkvolksbegehren zur Abschaffung des Parteienproporzes das erste Plebiszit in Österreich, dem sich viele Zeitungen anschlossen.

Die Politik konnte rund 830.000 Unterschriften nicht ignorieren und musste die Geiselhaft für Radio und Fernsehen lockern. Der ORF wurde per Gesetz zu einem unabhängigen Medium erklärt. Das anstelle des Aufsichtsrats installierte Kuratorium wurde zwar weiterhin von Parteien und Interessenvertretungen beschickt, die zumindest in den ersten Jahren aber Zurückhaltung übten.

Mehr als ein halbes Jahrhundert nach der ersten großen ORF-Reform kommt das Thema ab Herbst auch ohne den Schub eines Volksbegehrens zentral auf die politische Agenda. Die Regierung ist nach der Affäre Weißmann zusätzlich unter Druck, die im Regierungsabkommen angekündigte große ORF-Reform anzugehen – inklusive Entpolitisierung und Verkleinerung des mit 35 Mitgliedern monströsen ORFStiftungsrats. Zudem soll Mitte September mit einer Medienenquete auch die Förderung der privaten Medien abseits des ORF auf neue Beine gestellt werden.

Alle Zeichen deuten daher derzeit darauf hin, dass sich weder der VÖZ noch einzelne Medienhäuser im Vorfeld mit einem Volksbegehren exponieren wollen. Damit ist auch der Kern des Wunschszenarios der FPÖ obsolet: Ein von vielen Medien breit getragenes Volksbegehren, das die FPÖ unterstützt, hätte den Blauen Gelegenheit gegeben, sich als politische Kraft der breiten Mitte der Gesellschaft zu inszenieren.

Reichlich medialer Flankenschutz ist für ein von der FPÖ initiiertes ORF-Volksbegehren direkt oder indirekt freilich aber in jedem Fall zu erwarten. Während immer mehr Medienhäuser darum kämpfen müssen, noch ausreichend Journalisten für ein vielfältiges Angebot beschäftigen zu können, kann der ORF – trotz Spardrucks wegen Entfall einer Budgetsubvention und des Einfrierens der Haushaltsabgabe – vergleichsweise nach wie vor aus dem Vollen schöpfen.

„Wir werden bei der Medienenquete der Regierung auch darüber reden müssen, warum etwa ein Innenpolitikjournalist, der in einem privaten Medium genau die gleiche Arbeit macht wie ein ORF-Journalist, via Presseförderung nur zu fünf Prozent öffentliche Gelder erhält, während der gleiche ORF-Mitarbeiter aufgrund der Haushaltsausgabe zu zwei Drittel aus öffentlichen Mitteln bezahlt wird“, proklamiert ein Medienmanager.