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Politik Backstage Podcast: Blaue Mobilmachung

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Der vormalige Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte früher (Bild: mit Herbert Kickl 2017) ebenso wenig Berührungsängste mit der FPÖ wie heute.

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Wie die FPÖ für ein Volksbegehren gegen den ORF startklar macht, analysiert trend-Kolumnist Josef Votzi in dieser Podcast-Folge.

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Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt Ihnen im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Warum die Stocker-ÖVP im Umgang mit der Kickl-FPÖ durch das Volksbegehren gegen den ORF neuerlich in eine Zwickmühle zu kommen droht. Wie Kurz und Kickl die letzten Hürden für ein türkis-blaues Comeback aus dem Weg räumen.

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