Politik Backstage Podcast: Stocker-Blues am Ballhausplatz

Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt Ihnen im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Selbst beim Koalitionspartner mahnen manche bereits generell „mehr Leadership“ des Kanzlers ein. Christian Stocker rief nach dem rumpeligen Ja zu einem gemeinsamen Budget nun regierungsintern ein „Ende der Querschüsse“ und in der ÖVP eine Profilierungsoffensive aus.