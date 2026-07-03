Politik Backstage Podcast: Neuer Bypass statt radikaler Operation

Die Reformpartner bei der Verkündung der Ergebnisse in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dieser Woche.©APA/Tobias Steinmaurer
Warum der nun beschlossene behutsame Umbau des kränkelnden Gesundheitssystems für Kritiker in den eigenen Reihen eine „Kapitulation vor den Landesfürsten“ ist, für Bundeskanzler Christian Stocker aber ein gelungener Startschuss der Reformpartnerschaft, erzählt trend-Kolumnist Josef Votzi in dieser Podcast-Folge.
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Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt Ihnen im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:
Wie hinter den Kulissen bis zuletzt um mehr gepokert wurde und warum die Regierungsspitzen just um Mitternacht zur schlafenden Republik sprechen wollten.