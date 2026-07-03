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Politik Backstage Podcast: Neuer Bypass statt radikaler Operation

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Landesrat Peter Reichmann, LH Markus Wallner, LH Anton Mattle, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, Vizekanzler Andreas Babler, Bundeskanzler Christian Stocker, Städtebundpräsident Michael Häupl und Gemeindebundpräsident Johannes Pressl (v.l.)
 © APA/Tobias Steinmaurer

Die Reformpartner bei der Verkündung der Ergebnisse in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dieser Woche.

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Warum der nun beschlossene behutsame Umbau des kränkelnden Gesundheitssystems für Kritiker in den eigenen Reihen eine „Kapitulation vor den Landesfürsten“ ist, für Bundeskanzler Christian Stocker aber ein gelungener Startschuss der Reformpartnerschaft, erzählt trend-Kolumnist Josef Votzi in dieser Podcast-Folge.

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Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt Ihnen im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wie hinter den Kulissen bis zuletzt um mehr gepokert wurde und warum die Regierungsspitzen just um Mitternacht zur schlafenden Republik sprechen wollten.

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