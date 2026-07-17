Politik Backstage: Pausen, Panik & Possen

Allein der „beste Erklärbär der Regierung“, ließ so ein SPÖ-Insider jüngst am Rande der letzten Nationalratssitzung vor der Sommerpause wissen, habe das Zeug, die SPÖ als Spitzenkandidat in die nächste Wahl zu führen.

Der hochrangige SPÖ-Funktionär machte bei Weitem nicht als einziger zudem ein spannendes Phänomen aus: „Immer mehr, die mit dem Babler nach oben gekommen sind, stellen besorgt fest, dass er nicht mehr das Pferd ist, das sie nach der nächsten Wahl wieder dorthin ziehen wird, wo sie jetzt sind.“

Sprich: Im SPÖ-Klub und in den SPÖ-Kabinetten sei eine zunehmende Absetzbewegung vom weiter glücklosen Parteichef auszumachen.

„SPÖ-Spitzenkandidat Markus Marterbauer ist das neue Projekt der Parteilinken“, resümierte noch vor Bekanntwerden der Krebserkrankung ein SPÖ-Spitzenfunktionär. Auch wenn Marterbauer selbst intern immer eisern signalisierte, dass mit ihm nicht zu rechnen sei. Und schon gar nicht, solange Babler an der Spitze sei.

Das „neue Projekt der Parteilinken“ hat mit Bekanntgabe der Krebsdiagnose nun über Nacht Pause. „Wir wünschen dem Markus, dass er nach der Therapie im Herbst mit neuer Kraft durchstarten kann“, so ein Babler-Überläufer, „wir werden ihn mehr denn je brauchen.“

Auch in der ÖVP war schon vor Beginn der politischen Sommerpause intern wachsende Panik angesagt. Die Schwarz-Türkisen fühlen sich öffentlich massiv unter Wert geschlagen: Mit der Lohnnebenkostensenkung habe sie als einzige Koalitionspartei ihre Handschrift in Großbuchstaben hinterlassen. Auch bei der Reformpartnerschaft sei mehr gelungen, als noch vor Wochen zu erwarten war. „In Deutschland sind die Lohnkosten gestiegen, wir haben sie gesenkt“, suchte Christian Stocker die eigenen Abgeordneten jüngst in der Sitzung des ÖVP-Parlamentsklubs aufzumunitionieren. Auch ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger schwang sich zu einer Brandrede wie in alten ÖVP-Klubchef-Zeiten auf: „Wir müssen den Leuten noch besser erklären, was wir für sie ganz konkret an Verbesserungen für ihr Leben durchgesetzt haben.“

Die Stimmung in den Abgeordnetenreihen nimmt ein ÖVP-Insider aber dennoch weiterhin als „sehr verunsichert“ wahr: „Es wird nicht geführt, und immer mehr machen sich Sorgen um ihr Mandat nach der nächsten Wahl.“

Christian Stocker hat in seinem öffentlichen Auftreten in den letzten Monaten zwar einen Zahn zugelegt. Der erst mit 63 Jahren als Notnagel in die Spitzenpolitik katapultierte Rechtsanwalt setzt aber nach wie vor primär auf sein Image als ruhender Pol im gackernden Politikbetrieb. Zudem startete er im Frühjahr eine Charmeoffensive bei Spitzenmanagern und Opinion-Leadern.

In seinen Medienauftritten sucht er sich mehr denn je als Antithese zum Wählermagneten Herbert Kickl zu profilieren: „Die FPÖ will nur Zerstörung. Ich will eine bessere Zweite Republik.“

Beim Machtpoker in den Regierungsreihen erlebten ihn teilnehmende Beobachter freilich nach wie vor vornehmlich in der Rolle des Moderators, der keine eigene Position bezieht. So zuletzt auch bei den 13-stündigen Verhandlungen Ende Juni um die Reformpartnerschaft, wo er primär daran interessiert gewesen sei, zu einem Ende zu kommen.