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Politik Backstage Podcast: Pausen, Panik & Possen

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 © APA/HELMUT FOHRINGER
SPÖ-Perspektive. Noch vor dem Bekanntwerden seiner Krebserkrankung galt Finanzminister Markus Marterbauer (vorne) als einzige Frontfigur der Sozialdemokraten, die den SPÖ-Karren in eine nennenswerte Zukunft ziehen kann.©APA/HELMUT FOHRINGER
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Warum wegen der Krebserkrankung von Markus Marterbauer allen voran die Bableristen in der SPÖ unter Schock stehen, analysiert trend-Kolumnist Josef Votzi in dieser Podcast-Folge.

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Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt Ihnen im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wie Christian Stocker die aus Selbstschutz gestartete Absetzbewegung der ÖVP-Länderfürsten in den Griff bekommen will. Was hinter dem Showdown zwischen Beate Meinl-Reisinger und Veit Dengler wirklich steckt.

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