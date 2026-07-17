Politik Backstage Podcast: Pausen, Panik & Possen

Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt Ihnen im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wie Christian Stocker die aus Selbstschutz gestartete Absetzbewegung der ÖVP-Länderfürsten in den Griff bekommen will. Was hinter dem Showdown zwischen Beate Meinl-Reisinger und Veit Dengler wirklich steckt.