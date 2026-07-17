Politik Backstage Podcast: Pausen, Panik & Possen

SPÖ-Perspektive. Noch vor dem Bekanntwerden seiner Krebserkrankung galt Finanzminister Markus Marterbauer (vorne) als einzige Frontfigur der Sozialdemokraten, die den SPÖ-Karren in eine nennenswerte Zukunft ziehen kann.©APA/HELMUT FOHRINGER
Warum wegen der Krebserkrankung von Markus Marterbauer allen voran die Bableristen in der SPÖ unter Schock stehen, analysiert trend-Kolumnist Josef Votzi in dieser Podcast-Folge.
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Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt Ihnen im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:
Wie Christian Stocker die aus Selbstschutz gestartete Absetzbewegung der ÖVP-Länderfürsten in den Griff bekommen will. Was hinter dem Showdown zwischen Beate Meinl-Reisinger und Veit Dengler wirklich steckt.