Politik Backstage: Neuer Bypass statt radikaler Operation

Es war Dienstag kurz vor Mitternacht, als für die Regierungsspitzen und die anwesenden Länder- und Gemeindevertreter die Zeit reif war, weißen Rauch aus dem Kanzleramt aufsteigen zu lassen.

Allen voran Hausherr und ÖVP-Chef Christian Stocker wollte trotz der bald mitternächtlichen Stunde die großteils bereits im Tiefschlaf befindliche Republik über das Ergebnis der stundenlangen Beratungen informieren. „Gibt es überhaupt Journalisten, die um diese Zeit noch ins Kanzleramt kommen?”, fragte Anton Mattle, Tiroler Landeshauptmann und Verhandlungsführer der Länder, ungläubig in die Runde. Die nationale Nachrichtenagentur und der ORF, versicherten ihm seine Wiener Kolleg:innen, stünden in jedem Fall Gewehr bei Fuß.

Mattle, der wegen einer Fragestunde im Tiroler Landtag den Frühflieger nach Innsbruck nehmen musste, hatte da bereits vorsorglich wissen lassen: Er hätte kein Problem damit, wenn die Ergebnisse in aller Ruhe für den nächsten Tag medial aufbereitet und nach der wöchentlichen Ministerratssitzung verkündet werden.

War es latentes Misstrauen zwischen den drei Regierungsparteien, dass das eine oder andere Ergebnis an ein Medium exklusiv durchgestochen werden könnte, um diesem seinen politischen Spin geben zu können, wie einige Teilnehmer der nächtlichen Runde umgehend mutmaßten? Oder war es tatsächlich Stockers nicht zum ersten Mal durchgesetzte Doktrin, zu einem nachhaltigen Erfolgserlebnis nach schwierigen Verhandlungen gehöre untrennbar, dieses unmittelbar danach gemeinsam zu verkünden, wie Vertraute über die Denkweise des Regierungschefs berichten?

Kurz nach der Geisterstunde traten so sieben Männer und eine Frau vor eine spärlich besetzte Journalistenrunde, um nacheinander das gemeinsame Ergebnis ausgiebig zu würdigen. Dubletten gab es dabei sonder Zahl, Fragen waren aber mit Verweis auf die fortgeschrittene Zeit nicht zugelassen.