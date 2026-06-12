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Politik Backstage Podcast: Marterbauers Kickl-Macher-Trauma

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Finanzminister Markus Marterbauer
 © APA-Images/APA/Helmut Fohringer

 Finanzminister Markus Marterbauer hatte vor der Budgetrede mit Gegenwind zu kämpfen.

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Warum der rote Finanzminister im Finale des SPÖ-internen Budgetfeilschens einen Zornausbruch bekam, erklärt trend-Kolumnist Josef Votzi in dieser Podcast-Folge.

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Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt Ihnen im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wie es im Poker um die Gesundheitsreform steht und warum Marterbauer trotz leerer Kassen intern vor radikalen Reformen warnt.

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