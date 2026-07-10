Politik Backstage: Stockers Befreiungsschlag

Es war Dienstag und Tag zwei des vorsommerlichen Sitzungsmarathons diese Woche im Nationalrat. Auf der Tagesordnung stand gerade Punkt 9 der mit 25 Verhandlungsgegenständen vollgestopften Tagesordnung. Verhandelt wurde ein reiner Formalakt, der Sitzungstage wie diesen ohne jede praktische Folge in die Länge zieht und schon innerhalb des Hohen Hauses auf sehr beschränkte Aufmerksamkeit stößt.

Dementsprechend ist auch die Präsenz und Aufmerksamkeit im Plenarsaal. Weil gerade eine Abstimmung über die Bühne gegangen war, war der Saal noch fast voll.

Die meisten bekamen so mit, dass es nun um eine FPÖ-Gesetzesinitiative mit dem Motto gehen soll: „Schluss der Gender-Ideologie in den Schulen”. Sukkus des blauen Begehrens: Das Parlament solle gegen das Gendern in Lehrbüchern und im Schulunterricht mobil machen. Denn, so der Wortlaut: „Schulbücher, die gegendert geschrieben sind, erschweren vor allem Kindern mit Lernschwierigkeiten das schnelle Erfassen von Sinn und Inhalt.” Das würde auch auf Noten und Schulerfolg negativ durchschlagen.

Die Anti-Gender-Initiative nahm den Weg vieler blauer Polit-Kampagnen, mit denen die FPÖ via Parlament zuvorderst öffentliche Aufmerksamkeit und Wirbel erzeugen will. Wohl wissend und damit auch propagandistisch kalkulierend, dass sie dafür keine Mehrheit finden wird.