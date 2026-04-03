Politik Backstage: Buddha zeigt Zähne

Franz Hörl geht heuer auf den 70er zu, strotzt aber nach seinem Wiedereinzug in den Nationalrat mehr denn je vor Tatkraft. Der Tiroler Landwirt und Hotelier hat weit über seine Heimat hinaus keine Scheu, die Interessen von Seilbahnwirtschaft und Tourismus auch gegenüber Parteifreunden vehement zu vertreten. Bei der jüngsten Nationalratswahl sah er sich deshalb auf der ÖVP-Liste auf einen aussichtslosen Platz degradiert. Mit einer Vorzugsstimmenkampagne kämpfte sich Hörl auf einen Spitzenplatz zurück. Als seine Wiederkehr im Hohen Haus selbst mit Tricksereien bei Mandatsnachrückungen nicht mehr weiter zu verhindern war, zog der knorrige Konservative im Herbst des Vorjahrs genau ein Jahr nach der Nationalratswahl wieder ins Parlament ein.

In der Riege der türkis-schwarzen Mandatare firmiert er weiterhin als alles andere als willfähriger Parteisoldat. Wenn Franz Hörl so in einer gerade hitzig laufenden Nationalratsdebatte zum Handy greift und ein SMS mit einem dicken Lob an den ein paar Meter Luftlinie entfernt auf der Regierungsbank sitzenden Kanzler und ÖVP-Chef abschickt, dann hellt das nicht nur bei Christian Stocker die Stimmung auf. Zumal Hörl mit dem spontanen Applaus in den Parlaments-Couloirs nicht hinterm Berg hält.

Auf der Tagesordnung des Hohen Hauses stand der Regierungsplan der „Spritpreisbremse“. FPÖ-Chef Herbert Kickl zog gegen „diese Nullnummer” vom Leder: „Sie sind Europameister in unterlassener Hilfeleistung.“