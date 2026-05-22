Politik Backstage: ORF – Fahrt ins Blaue

Es sind Tage und Wochen des Tarnens und Täuschens, der Hinterzimmergespräche und des Lancierens von Namenslisten. Am Donnerstag kommender Woche, dem 28. Mai, endet die offizielle Bewerbungsfrist für die Spitze des ORF. Zwei Wochen später stimmt der Stiftungsrat darüber ab, wer für die nächsten fünf Jahre als Alleingeschäftsführer im größten heimischen Medienunternehmen das Sagen hat.

Eines haben so gut wie alle derzeit kursierenden Namenslisten gemeinsam: Der nächste ORF-Chef hat Tiroler Wurzeln und bisher nie im ORF gearbeitet. Als langjähriger Geschäftsführer der Austria Presse -Agentur (APA) erwarb sich der 51-jährige Clemens Pig in den letzten beiden Jahrzehnten nicht nur den Ruf eines Medienprofis, sondern auch eines Innovationsmotors in Sachen Digitalisierung.

Auf der Agenda des Stiftungsrats am 11. Juni steht allein die Kür des Nachfolgers von Roland Weißmann, der skandalumwittert vorzeitig das Handtuch werfen musste.

In der österreichischen Realverfassung wird dieser Tage aber auch das Personalpaket der restlichen ORF-Führungsspitze – vom Programmdirektor über den Finanzchef bis hin zum Verantwortlichen für die ORF-Radios – final geschnürt, das formal erst ein paar Wochen danach im Stiftungsrat zur Abstimmung ansteht.

Derzeit gibt es noch weitaus mehr Favoriten als Jobs. Offen war bis zuletzt auch, ob Clemens Pig wie seine Vorgänger Weißmann und Alexander Wrabetz zugleich auch als ORF-Infochef fungieren wird und damit zudem die – aus Sicht der heimischen Politik – wichtigste Steuerungsfunktion der Nachrichtensendungen und Diskussionsformate einnimmt. Stiftungsratsvorsitzender und SPÖ-Freundeskreis-Leiter Heinz Lederer will diese Zuständigkeit künftig in den Händen eines SPÖ-Vertrauensmanns wissen. Topfavorit dafür ist der derzeitige Direktor des Landesstudios Wien, Edgar Weinzettl – ein ORF-Profi mit gutem Draht ins Wiener Rathaus. Clemens Pig soll im Gegenzug dafür die Agenden in Sachen Digitalisierung erhalten.