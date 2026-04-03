Politik Backstage Podcast: Buddha zeigt Zähne

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Hinter den Kulissen absolviert Christian Stocker seit Wochen eine Charmeoffensive in Managerrunden und Opinionleader-Zirkeln. Auf offener Bühne will der Kanzler wider Willen mehr klare Kante zeigen: „Der Regierungschef bin ich.“