Politik Backstage Podcast: Buddha zeigt Zähne

Bundeskanzler Christian Stocker stellt sich mehr und mehr Diskussionen mit Vertretern der praktischen Wirtschaft.©APA-Images / Andreas Tischler
Wie der „Buddha vom Ballhausplatz“ bossy wird, erzählt Ihnen trend-Kolumnist Josef Votzi in dieser Podcast-Folge.
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Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:
Hinter den Kulissen absolviert Christian Stocker seit Wochen eine Charmeoffensive in Managerrunden und Opinionleader-Zirkeln. Auf offener Bühne will der Kanzler wider Willen mehr klare Kante zeigen: „Der Regierungschef bin ich.“