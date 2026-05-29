Politik Backstage: ORF – Dirty Game of Thrones

Wer bei österreichischer Hinterzimmerpolitik an diskrete und gut abgeschirmte Zusammenkünfte in Extrazimmern von Restaurants oder Parteilokalen denkt, könnte dieser Tage fehl gehen. In den als „Freundeskreisen“ geframten Besprechungen der zuvorderst SPÖ und ÖVP nahestehenden Mitglieder des ORF-Stiftungsrates herrscht aktuell zwar Hochbetrieb, die Besprechungen finden meist aber per Online-Video statt.

Vielleicht war es auch die körperliche Distanz, resümiert ein teilnehmender Beobachter, dass in der jüngsten Zusammenkunft des Freundeskreises der SPÖ-nahen Stiftsräte die Fetzen flogen. „Wir sind kein Stimmvieh“, soll etwa der Kärntner Stiftungsrat Michael Götzhaber, langjähriger ORF-Zentralbetriebsrat und zuletzt technischer Direktor des ORF, den Stiftungsrats-Vorsitzenden und SPÖ-Freundeskreisleiter Heinz Lederer live und lautstark wissen haben lassen. Lederer, so das mehrfach verbürgte Ondit, habe davor massiv Stimmung für ein geschlossenes rotes Votum zu Clemens Pig als künftigem ORF-Chef gemacht.

Der bisherige Geschäftsführer der Austria Presseagentur (APA) gilt seit Wochen im Regierungsviertel nicht nur als Wunschkandidat von ÖVP-Chef und Kanzler Christian Stocker. Pig galt bis vor vierzehn Tagen als künftiger ORF-Boss bereits unverrückbar gesetzt. „Wenn ihn die ÖVP haben will, dann werden wir dabei mitgehen“, ließen SPÖ-Strategen noch in den ersten Mai-Tagen ohne Wenn und Aber wissen.