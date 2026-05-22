Politik Backstage Podcast: ORF – Fahrt ins Blaue

Wie jede Woche erzählt die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Warum Alt-Granden in mehreren Parteien wegen der ORF intern Alarm schlagen und wie diese den ORF gegen eine Art feindliche Übernahme durch die FPÖ absichern wollen.