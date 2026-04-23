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Politik Backstage Podcast: Türkiser Populismus, rote Blockaden, pinker Frust

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 © APA-Images/APA/FLORIAN SCHRÖTTER

Kanzleramtsministerin Claudia Bauer eckt derzeit an fast allen innerkoalitionären Fronten an – steht aber je nach Ausgang der Oberösterreich-Wahl im Herbst 2027 auch für Aufgaben in ihrer Heimat bereit.

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Warum ausgerechnet vor dem Megahürdenlauf für das Doppel-Sparbudget 2027/28 Zoff und Zores den Koalitionsalltag prägen, analysiert trend-Kolumnist Josef Votzi in dieser Podcastausgabe.

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Wie jede Woche erzählt die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Warum die jüngste Ministerin beim Zoff in der türkis-rot-pinken Koalition eine Schlüsselrolle spielt. Was das mit einem neuen ÖVP-Trauma zu tun hat.

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