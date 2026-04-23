Politik Backstage Podcast: Türkiser Populismus, rote Blockaden, pinker Frust

Wie jede Woche erzählt die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Warum die jüngste Ministerin beim Zoff in der türkis-rot-pinken Koalition eine Schlüsselrolle spielt. Was das mit einem neuen ÖVP-Trauma zu tun hat.