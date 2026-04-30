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Politik Backstage Podcast: Szenen einer Muss-Ehe

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Außenministerin Meinl-Reisinger, Bundeskanzler Stocker, Vizekanzler Babler und Finanzminister Marterbauer bei der Budgetpräsentation

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Der Poker um das Doppelbudget 2027/28 macht das Dauerdilemma der Dreierkoalition breit sichtbar, wie trend-Kolumnist Josef Votzi in dieser Podcastfolge analysiert.

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Wie jede Woche erzählt die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Mangels gemeinsamer Politikmasse werden in der Koalition allein Klientelinteressen abgetauscht. Warum der Konflikt um weitere zehn Budgetmilliarden fürs Heer nur kurz aufgeschoben wurde.

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