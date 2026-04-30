Politik Backstage Podcast: Szenen einer Muss-Ehe

Wie jede Woche erzählt die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Mangels gemeinsamer Politikmasse werden in der Koalition allein Klientelinteressen abgetauscht. Warum der Konflikt um weitere zehn Budgetmilliarden fürs Heer nur kurz aufgeschoben wurde.