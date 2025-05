„Politik Backstage“: Bangen und Hoffen auf „Brief aus Brüssel“

Auch aus Sicht der Beschäftigten könnten daher moderate Lohnabschlüsse die bessere Option sein, so Felbermayr, weil damit ihre Arbeitsplätze gesichert seien. Denn, argumentieren Ökonomen auch abseits von Felbermayr: In Sachen Lohnanstieg hat Österreich im Vorjahr fast die ganze Eurozone auf die Plätze verwiesen. In Sachen Wachstum droht Österreich 2025 aber neuerlich Schlusslicht zu bleiben.

„Es ist eine Tatsache, dass wir als Standort bei den Löhnen und bei der Energie zu teuer geworden sind“, sagt auch ein ÖVP-Spitzenmann. Um gegenüber der Konkurrenz wieder Boden gutzumachen, müsse die Inflation eine Zeit lang nicht die Untergrenze, sondern die Obergrenze bei Lohnverhandlungen sein.

Der Staat müsse daher, so der Tenor nicht nur in ÖVP-Wirtschaftskreisen, dringend ein Zeichen der Trendumkehr setzen und sowohl bei den Beamtengehältern als auch bei den Pensionen auf die Bremse steigen. „Wenn wir als Staat bei den Pensionen vorangehen und bei einer 2.000-Euro-Nettopension statt 60 Euro nur 40 Euro drauflegen, wird deswegen die Republik brennen?“, fragt so ein ÖVP-Wirtschaftsmann rhetorisch.

Das Aufschnüren eines Gehaltsabschlusses, wissen auch jene Politiker, die dafür hinter den Kulissen bereits heftig werben, wäre hierzulande allerdings ein Tabubruch. Pensionserhöhungen unter der Inflationsrate wären zwar ebenfalls ein Kraftakt, aber nicht politisches Neuland. Abschlüsse unter der Teuerung gab es für Rentner immer wieder.

Eine Schlüsselrolle könnte dabei der in den kommenden Wochen erwartete „Brief aus Brüssel“ spielen. Wenn es demnächst zur Eröffnung des erwarteten Defizitverfahrens durch die EU-Kommission kommt, dann gibt es auch Post aus Brüssel, die in der Regel mit Vorschlägen zur nachhaltigen Verringerung des Budgetdefizits aufwartet.

Dieser „Brief aus Brüssel“ wird in der roten Regierungsreichshälfte mit „einem gewissen Bangen“ erwartet, so ein Koalitionsinsider. „Rückenwind erhoffen“ vice versa die Entscheidungsträger der Pinken und der Schwarz-Türkisen. „Das ist auch einer der Gründe, warum es rund um das Budget derzeit so ruhig ist. Es ist die Ruhe vor dem Sturm“, so der Regierungsmann. „Denn das wird kein Faserschmeichler-Brief sein und auch die heiklen Sachen ansprechen, um die wir uns bisher herumgedrückt haben, vor allem bei der Finanzierung der Pensionen und des Gesundheitssystems.“

Einen neuen Anlauf in Sachen Entbürokratisierung und Entflechtung des Kompetenzdschungels wollen Regierung und Länder schon im Vorfeld des „Briefs aus Brüssel“ starten. Vorbild soll der Österreich-Konvent Anfang der 2000er-Jahre sein, aus dem einige gute Reformideen nach wie vor brachliegen.

Klein halten wollen die Promotoren bei ÖVP und Neos den Restart aber personell. Statt damals rund 70 Leuten sollte ein maximal ein Dutzend Personen großes „Clearing Committee“ diesmal den Prozess managen.

„Wir sollten uns dafür die kommenden zwölf bis 18 Monate Zeit nehmen“, proklamiert ein ÖVP-Ländermann. Nicht länger, um die offenen Fragen nicht zu zerreden. Nicht kürzer, um die Chance zu haben, auch tatsächlich zu tragfähigen Ergebnissen zu kommen.

Selbst langjährige Politprofis halten das nicht für vollkommen naiv. Denn in den kommenden 24 Monaten gibt es keine maßgeblichen Wahlen. Erst im Herbst 2027 steht mit den oberösterreichischen Landtagswahlen wieder ein auch bundesweit relevanter Wahlgang am Kalender. „So ein Mondfenster wie jetzt, dass am Beginn einer Legislaturperiode zwei Jahre ohne Wahlen vor uns liegen, gibt es nur alle paar Jahrzehnte.“

Die Newcomer in der Regierung wollen dieses „Mondfenster“ gar nutzen, um ein besonders großes Reform-Rad zu drehen. Die Neos fordern schon länger einen Big Bang im kostentreibenden Kompetenzdschungel zwischen Bund und Ländern: Bildungsangelegenheiten inklusive der alleinigen Zuständigkeit auch für die Landeslehrer im Pflichtschulbereich sollten zum Bund gehen, im Gegenzug die Kompetenzen in Sachen Gesundheitsversorgung zur Gänze an die Länder.

„Nachdenken kann man über alles, aber in der Bildungsfrage gibt es Themen, die nicht unheikel sind. In den Ländern legen viele darauf großen Wert, auch in kleineren Gemeinden eine eigene Volksschule zu haben. Das könnte von einer zentralen Behörde aus anders gesehen werden“, sagt ein gewichtiger ÖVP-Länderpolitiker. Kompetenzverschiebungen bei der Gesundheit wären zudem „eine besonders große Herausforderung“.