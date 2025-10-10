Politik Backstage Podcast (XVII): Alarmstimmung, ja bitte!

Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt Ihnen jede Woche im Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik.

Diese Woche erklärt Ihnen Josef Votzi, warum die Neuverschuldung von Gemeinden und Ländern neuerlich zu explodieren droht. Und wie die Regierung vom Kanzler abwärts den drohenden Bankrott von immer mehr Kommunen für einen Staatsumbau nutzen will.