Politik Backstage Podcast (XVII): Alarmstimmung, ja bitte!

Die Achse zwischen Kanzler Christian Stocker (l.) und dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig soll die Reformpartnerschaft ankurbeln.©picturedesk.com/APA/Georg Hochmuth
In der aktuellen Folge von Politik Backstage analysiert trend-Kolumnist Josef Votzi, warum nach dem Spar-Budget vor dem Gürtel-Enger-Schnallen in Ländern und Gemeinden ist.
Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt Ihnen jede Woche im Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik.
Diese Woche erklärt Ihnen Josef Votzi, warum die Neuverschuldung von Gemeinden und Ländern neuerlich zu explodieren droht. Und wie die Regierung vom Kanzler abwärts den drohenden Bankrott von immer mehr Kommunen für einen Staatsumbau nutzen will.