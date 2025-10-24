Politik Backstage: Mondlandungsmoment gesucht

In Zeiten gähnend leerer Kassen, in denen immer mehr Gemeinden ohne weitere Länderunterstützung Pleite anmelden müssten, hatte Karoline Edtstadler ihr erstes Budget als Landeshauptfrau zu schnüren. Zusätzliches Handicap: Der in Budgetfragen schon unter ihrem Vorgänger gewichtige Landesrat Josef Schwaiger war Anfang Oktober aus gesundheitlichen Gründen als tragende Stütze ausgefallen. Zum finalen Budgetpoker raffte sich der 60-Jährige noch einmal an den Verhandlungstisch auf, erlitt danach einen Herzinfarkt und ist Mitte dieser Woche verstorben.

„Die Karo hat sich hineingetigert, um sich perfekt für die Verhandlungen vorzubereiten. Sie ist dennoch wiederholt an ihre Grenzen gestoßen, und es ist Spitz auf Knopf gestanden“, berichtet ein teilnehmender Beobachter.

ÖVP-intern gab es heftige Auseinandersetzungen mit schwarzen Ortskaisern. Regierungsintern macht ihr das FPÖ-Gegenüber das Leben schwer. In einer finalen gut zwölfstündigen Marathonsitzung einigten sich Schwarz-Türkis und Blau auf einen Landeshaushalt, der wie bislang kein anderes Budget im Staatsgefüge dramatisch und breit sichtbar macht, unter welchem Motto bald allerorten Politik gemacht werden könnte: Blut, Schweiß und Tränen.

Den Pflegekräften, zu Zeiten von Corona mit einem 15. Gehalt belohnt, wird dieses wieder gestrichen. Ein Aus gibt es auch für Zuschüsse für Kinderkrippenplätze. Ein bereits ausverhandeltes Gehaltspaket für die Salzburger Landeskliniken wird seitens des Arbeitgebers Land gecancelt. „Wir können volkswirtschaftlich nicht das erwirtschaften, was wir im Sinne des Wohlfahrtsstaats bräuchten“, gestand Edtstadler Co-Verhandler ÖVP-Landesrat Schwaiger kurz vor seinem überraschenden Ableben offen ein.

Trotz dieses Kraftakts muss Edtstadler beim Budgetvollzug irgendwie noch 37 Millionen zusammenkratzen, um die kostspielige Neuverschuldung unter die festgezurrte Schuldenobergrenze von 350 Millionen Euro zu drücken. Die von der Neo-Landeshauptfrau ausgerufenen „schmerzhaften Einschnitte“ sind nicht nur in Salzburg erst der Anfang.

Für Parteifreunde und vor allem für die Koalitionspartner im Bund kam es dennoch überraschend, dass Edtstadler wenige Tage nach dem beinahe letalen Budgetkrach abrupt wieder in die Offensive wechselte. Im Ö1-Interview schlug sie einen großen Machtabtausch vor: Die Kompetenzen für Gesundheit sollen komplett in Bundeshand kommen, die Zuständigkeiten für Bildung vom Kindergarten bis zum Gymnasium allesamt den Ländern zufallen.