Politik Backstage: „Will die FPÖ Ersterer werden?“

Das Scalaria Event Resort in der einstigen Wallfahrtsmetropole St. Wolfgang kennt in der Eigenwerbung keine Grenzen bei Superlativen. Es bietet „210 Designer-Rooms“, „atemberaubende Eventlocations“ samt „drei multifunktionalen Bühnen“.

Der unweit des Romantikhotels Weisses Rössl gelegene, ob seiner wuchtigen Dimensionen und gewöhnungsbedürftigen Architektur unübersehbare Gebäudekomplex am Wolfgangsee-Ufer wird gerne von Automobilfirmen zur Präsentation ihrer neuen Luxusmodelle gebucht. Auch die Marketingprofis von Red Bull nutzen das Areal für hochfliegende Präsentationen inklusive Flugshows mit Wasserflugzeugen oder Heißluftballons.

Aber auch ein Unternehmen, das schon bessere Zeiten gesehen hat, zieht sich hier seit einigen Jahren gerne im Herbst diskret zur moralischen Aufrüstung zurück. Montag und Dienstag war es wieder einmal soweit, dass die Spitzen der Österreichischen Volkspartei zur Abgeordnetentagung nach St. Wolfgang riefen. Geladen waren nicht nur die 51 Mandatare des ÖVP-Nationalratsklubs, die 22 schwarz-türkisen Bundesräte sowie die fünf ÖVP-EU-Parlamentarier, sondern auch alle 124 Landtagsabgeordneten, über die die amtierende Kanzlerpartei noch verfügt.

Zuletzt fanden sich hier gut zwei Dutzend mehr ÖVP-Mandatare ein. Allein der ÖVP-Parlamentsklub schrumpfte seit der letzten Wahl um 20 Abgeordnete. Die ÖVP Steiermark büßte mit dem Sturz vom Landeshauptmannthron zugleich ein Drittel ihrer Abgeordnetensessel im Landtag ein.

Das Gros der ÖVP-Landeshauptleute sah sich, vielleicht auch darob, zu Hause unabkömmlich und reiste diesmal beinahe geschlossen nicht zum jährlichen Stelldichein der Mandatare aus Bund und Ländern an. Allein Thomas Stelzer fand sich ein, als Landeschef an den oberösterreichischen Gestaden des Wolfgangsee praktisch Hausherr.