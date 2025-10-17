Politik Backstage Podcast (XVIII): „Will die FPÖ Ersterer werden?“

Kanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker fragt seine Spitzenfunktionäre, ob FPÖ-Chef Herbert Kickl (r.) „Ersterer" werden will.©APA/Helmut Fohringer
In der neuen Folge des Podcasts zu Politik Backstage erzählt trend-Kolumnist Josef Votzi, wie sich die ÖVP von Kanzler Stocker abwärts bei einer Geheimklausur von 200 Spitzen-Funktionären selber Mut macht.
Jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik.
Außerdem dreht sich die aktuelle Folge um die Frage, wann die Widersacher von SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler einen Gegenkandidaten als SPÖ-Chef ins Spiel bringen wollen.