Industriestrategie: Neue Gesetze für schnellere Umsetzung

Unternehmen aus Schlüsseltechnologien sollen Genehmigungen für neue Projekte künftig einfacher und schneller bekommen können. Das Wirtschaftsministerium schickt am Dienstag den ersten Teil eines eigenen Schlüsseltechnologie-Beschleunigungsgesetzes in Begutachtung, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) auf einer Pressekonferenz. Zudem startet heute ein Fördercall für Pilotanlagen für Schlüsseltechnologien.

Im ersten Teil des Schlüsseltechnologie-Beschleunigungsgesetzes soll es - aufbauend auf dem Erneuerbaren-Beschleunigungs-Gesetz (EABG) - für Firmen im Bereich Energie- und Umwelttechnologien leichter werden, rasch Genehmigungen für Produktionsanlagen zu bekommen. So soll es pro Bundesland nur noch eine Ansprechstelle für die Genehmigungsverfahren geben. Auch die Einführung der Kategorie des „strategischen Projekts“ - also eines sogenannten „überragenden öffentlichen Interesses“ wie im EABG - ist geplant.

In der im Jänner vorgestellten Industriestrategie wurden neun Schlüsseltechnologien definiert: künstliche Intelligenz und Dateninnovation, Chips und Elektronische Komponenten/Systeme, Fortgeschrittene Produktionstechnologien und Robotik, Quantentechnologie und Photonik, Fortgeschrittene Werkstoffe (Advanced Materials), Life Sciences & Biotech, Energie- und Umwelttechnologien, Mobilitätstechnologien sowie Weltraum- und Luftfahrttechnologien. Ein halbes Jahr nach der ersten Vorstellung der Industriestrategie sind von den 117 bis 2035 geplanten Maßnahmen 42 Maßnahmen in Umsetzung, sagte Hattmannsdorfer. „Dieses Tempo ist dringend notwendig", lobte der Wirtschaftsminister den Fortschritt.

Ob die Maßnahmen bereits zur positiven Signalen ausländischer Investoren geführt haben, wollten weder der Wirtschaftsminister noch Innovationsminister Peter Hanke (SPÖ) klar beantworten. Man arbeite jedoch an neuen Mission-Statements und Ausschreibungsprozessen bei der Austrian Business Agency (ABA), der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und dem Austria Wirtschaftsservice (AWS). Das solle auch internationale Investoren ansprechen. Entbürokratisierungs-Staatssekretär Sepp Schellhorn (Neos) betonte, dass man Anreize zur Generierung von Risikokapital schaffen wolle. Dem widme man sich nach dem Budgetbeschluss Anfang Juli, so Schellhorn.