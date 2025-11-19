Industriestrategie 2035: Warten auf Klarheit

Wirklich rund lief es bislang nicht. SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer pocht zu Recht auf Einhaltung des Budgets. Aber die Sozialdemokraten legen sich auch bei Umschichtungen innerhalb des Budgets quer – wohl aus Sorge, Mittel zugunsten der Unternehmer könnten auf Kosten von Sozialausgaben verschoben werden. „Es gibt keinen Grund, wieder aufzumachen, was im Regierungsprogramm vereinbart wurde“, sagt einer, der für die SPÖ dabei ist. Umschichtungen, auch wenn sie sinnvoll wären, scheuen aber alle Ministerien. Das legt nahe, dass man überwiegend nur umsetzen wird, was möglichst kein Geld kostet, zumindest nicht in den nächsten zwei Jahren.

In der SPÖ wird auffallend oft betont, dass die Industriestrategie ja bis 2035 geht. Es bleibe also genug Zeit, um nach der Konsolidierung 2027 in die Offensive zu gehen. Die ÖVP, die direkt für das Desaster bei den Staatsfinanzen verantwortlich gemacht werden kann, steht unter deutlich größerem Druck seitens der Unternehmer, schnell zu liefern.

Infrastrukturminister Peter Hanke, der rote Chefverhandler mit guten Kontakten in die Wirtschaft, wirke in seiner Partei ein bisserl isoliert, berichten Teilnehmer an diversen Debatten. Reinhold Binder, der Vorsitzende der Produktionsgewerkschaft Pro-GE bringe sich hingegen häufig aktiv ein, wobei ihm auch die politische Konkurrenz konstruktiven Zugänge bescheinigt. „Bei Teilen der SPÖ ist allerdings kein allzu großer Sense of Urgency festzustellen“, beklagen Vertreter der Unternehmerorganisationen das zähe Ringen um Ergebnisse. Besonders oft richtet sich die Kritik gegen die Arbeiterkammer, „der es in allen Punkten nur um Umverteilung geht.“ Um nicht noch mehr Unruhe reinzubringen, will jedoch niemand die Reibereien öffentlich machen.