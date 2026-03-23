Was CEOs von einem Jahr Türkis-Rot-Pink halten (II)

Der Regierung wird immerhin bescheinigt, „in die Gänge zu kommen“. Doch außer Ansagen und Strategiepapieren gibt es derzeit noch wenig Konkretes, das zur Verbesserung der Standortqualität Österreichs führt.©BKA/Florian Schrötter
Dass eine Konjunktur-Schwalbe noch keinen Polit-Sommer macht, ist der Tenor der trend-Umfrage unter CEOs von österreichischen Unternehmen zur Regierungszwischenbilanz.
„Volksbefragung ist kontraproduktiv“ - Michael Krammer, Hot Telekom
Ein Thema schmerzt mich aus biografischen Gründen (Krammer war vor seiner Manager- und Gründerkarriere acht Jahre Offizier, Anm.) besonders: die Wehrdienstdebatte. Eine Expertenkommission einzusetzen, war eine kluge Entscheidung. Herausgekommen ist ein qualitativ hochwertiges Ergebnis, klar und nachvollziehbar – das im Kern sagt, dass nicht nur in Material, sondern auch in die Menschen investiert werden muss. Dass der Bundeskanzler – noch dazu ohne sich mit dem Koalitionspartner abzusprechen – eine Volksbefragung ausruft, ist enttäuschend und kontraproduktiv. Wenn in der Politik nicht das große Ganze ins Zentrum gestellt wird, sondern die Parteipolitik, bewegen wir uns als Demokratie auf dünnes Eis. Das führt dazu, dass immer mehr Menschen die Demokratie infrage stellen. Ähnliches ist auf EU-Ebene zu beobachten, wo das Mercosur-Abkommen nach einem Vierteljahrhundert Verhandlungen erst wieder an der Kippe steht und sich Grüne und AfD die Hände dafür reichen, das ist an Absurdität kaum zu überbieten. Wir müssen diese „schleichende Entdemokratisierung“, wie Sigmar Gabriel sie nennt, aufhalten.
„Mehr Wertschätzung für KMU erwünscht“ - Alexander Flechl, Unternehmercircle (KMU-Netzwerk)
Die großen Unternehmen haben eigene Abteilungen für Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder Forschung. Die kleinen haben das nicht. Bisher ist von der angekündigten Vereinfachung bei der Bürokratie jedoch wenig bis nichts im Alltag angekommen. Einen Förderantrag beim aws können Sie ohne Steuerberater nicht ausfüllen. Leider müssten auch die Banken mitspielen, aber auch die haben ihre Regularien. Bei den Energie- und den Lohnkosten schnaufen nach wie vor alle. Künftigen Lohnsteigerungen kann man mit niedrigerer Inflation entgegensteuern – aber da sind die Versprechen bisher zu halbherzig. Wir haben Gastwirte in unserem Netzwerk, die sagen: „Wir haben kein Auslastungsproblem, sondern ein Rentabilitätsproblem. Und wie viel sollen wir fürs Schnitzerl noch mehr verlangen?“ Es gibt leider fast keine Planungssicherheit in all diesen Bereichen. Niemand traut sich, z. B. eine Halle zur Erweiterung der Produktion zu bauen, weil unklar ist, wie es weitergeht. Insgesamt würde ich mir mehr Fokus auf und mehr Wertschätzung für die KMU wünschen.
„Bewegung bei Vorsorge“ - Angelika Sommer-Hemetsberger, Aktienforum
Als besonders positiv möchte ich hervorstreichen, dass die Regierung das Thema Finanzbildung intensiv aufgegriffen hat. Vor allem Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl ist hier sehr aktiv und hat den Bedarf der Jungen nach mehr Finanzbildung erkannt. Wir würden uns aber wünschen, dass das Thema Kapitalmarkt von der Regierung generell stärker in den Fokus gerückt wird. Seine Bedeutung für die Erhaltung des Wohlstands kann gar nicht genug betont werden. Immerhin kommt jetzt in das Thema Vorsorge und Betriebspension ein wenig Bewegung rein. Dass sich bei der Behaltefrist in dieser Legislaturperiode noch etwas tut, glaube ich aber nicht mehr. Das lassen die budgetären Zwänge nicht zu, auch wenn ich mir das natürlich wünschen würde.
Die Zwischenbilanz von weiteren CEOs zu einem Jahr türkis-rot-pinker Bundesregierung lesen Sie im trend.PREMIUM vom 6. März oder auf trend.at.