Was CEOs von einem Jahr Türkis-Rot-Pink halten (II)

Die großen Unternehmen haben eigene Abteilungen für Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder Forschung. Die kleinen haben das nicht. Bisher ist von der angekündigten Vereinfachung bei der Bürokratie jedoch wenig bis nichts im Alltag angekommen. Einen Förderantrag beim aws können Sie ohne Steuerberater nicht ausfüllen. Leider müssten auch die Banken mitspielen, aber auch die haben ihre Regularien. Bei den Energie- und den Lohnkosten schnaufen nach wie vor alle. Künftigen Lohnsteigerungen kann man mit niedrigerer Inflation entgegensteuern – aber da sind die Versprechen bisher zu halbherzig. Wir haben Gastwirte in unserem Netzwerk, die sagen: „Wir haben kein Auslastungsproblem, sondern ein Rentabilitätsproblem. Und wie viel sollen wir fürs Schnitzerl noch mehr verlangen?“ Es gibt leider fast keine Planungssicherheit in all diesen Bereichen. Niemand traut sich, z. B. eine Halle zur Erweiterung der Produktion zu bauen, weil unklar ist, wie es weitergeht. Insgesamt würde ich mir mehr Fokus auf und mehr Wertschätzung für die KMU wünschen.