Was die Industriestrategie leisten muss

Österreich hat eine Industriestrategie. Unabhängig von allen Detailfragen ist eines festzuhalten: Es ist ein gutes und überfälliges Signal, dass die Politik die strategische Bedeutung der Industrie wieder klar anerkennt. In den vergangenen Jahren war der politische Wille zu einem starken Produktionsstandort oft nicht erkennbar. Gerade in einer Phase von Unsicherheit und Pessimismus ist eine positive, glaubwürdige Botschaft aus der Politik wichtig.

Inhaltlich deckt die Strategie eine breite Palette relevanter Handlungsfelder ab, die strukturiert identifiziert und klar benannt sind. Daraus werden Maßnahmen abgeleitet – teils konkret, teils noch vage. Positiv ist, dass für viele Ziele messbare Zielwerte definiert werden und man sich nicht scheut, sich an erfolgreichen Modellen anderer Länder zu orientieren. Entscheidend wird jedoch nicht das Papier sein, sondern die Umsetzung. Angesichts der Vielzahl an Maßnahmen und der aktuellen Budgetrestriktionen wird diese zur Mammutaufgabe. Die Strategie wird sich letztlich nicht an Absichtserklärungen, sondern an realen Erfolgen messen lassen müssen. Trotz der ambitionierten Vision, Österreich bis 2035 unter die zehn wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften der Welt zu führen, sind keine Wunder zu erwarten, vor allem nicht kurzfristig.